Trump’ın Ankara Büyükelçisi Adayı Belli Oldu: Hafize Gaye Erkan’ın Eski Patronuymuş
ABD’de yeniden başkanlığına seçilen Donald Trump, yeni yılın ilk ayı ile birlikte Beyaz Saray’daki görevine başlayacak. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetinde görev alacak önemli isimleri açıklamaya devam ediyor. Donald Trump son olarak, ABD’nin Ankara Büyükelçisi için Tom Barrack'ı aday göstereceğini paylaştı. Barrack, senatodan onay alması halinde Türkiye’deki görevine başlayacak. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın First Republic Bank’tan eski patronu. Barrack, Erkan’ı görevi sırasında da Ankara’da ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede ağırlanmış.
Trump, sosyal medya hesabından "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." İfadelerini kullanarak duyuruyu yaptı.
Lübnan asıllı bir aileden gelen Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.
Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın özel haberine göre, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi olmasına kesin gözüyle bakılan Tom Barrack, Türk siyasetine de yakın birisi.
Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın daha önce üst yönetiminde görev aldığı First Republic Bank’tan patronu. Tom Barrack ayrıca, Erkan’ın görevine gelmesine karşı çıkan diğer banka patronlarına itiraz ederek Hafize Gaye Erkan’ın yönetimdeki görevini almasını sağlamış.
Öte yandan Tom Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede bizzat ağırlanmış.
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