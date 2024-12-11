Trump’ın Ankara Büyükelçisi Adayı Belli Oldu: Hafize Gaye Erkan’ın Eski Patronuymuş

ABD’de yeniden başkanlığına seçilen Donald Trump, yeni yılın ilk ayı ile birlikte Beyaz Saray’daki görevine başlayacak. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetinde görev alacak önemli isimleri açıklamaya devam ediyor. Donald Trump son olarak, ABD’nin Ankara Büyükelçisi için Tom Barrack'ı aday göstereceğini paylaştı. Barrack, senatodan onay alması halinde Türkiye’deki görevine başlayacak. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın First Republic Bank’tan eski patronu. Barrack, Erkan’ı görevi sırasında da Ankara’da ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede ağırlanmış.