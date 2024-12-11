Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yok

Türkiye’de ilgili bakanlıkların çalışması sonrasında 16 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medya yasağı olacağı iddia ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada sosyal medyanın yasaklanmayacağını söyldi. Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyanın ebeveyn kontrolünde olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.