Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yok
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yok
Türkiye’de ilgili bakanlıkların çalışması sonrasında 16 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medya yasağı olacağı iddia ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada sosyal medyanın yasaklanmayacağını söyldi. Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyanın ebeveyn kontrolünde olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclis’inde gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri kapsamında sosyal medya yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Uraloğlu 16 yaş altına sosyal medya yasağının söz konusu olmadığını belirterek, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi.
Bakan Uraloğlu: "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından korumak için yasal düzenleme yapmak zorunluluk haline gelmiştir" dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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