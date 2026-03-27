article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruluk Psikoloji Testi: Öfkeni Hangi Hayvan Yansıtıyor?

10 Soruluk Psikoloji Testi: Öfkeni Hangi Hayvan Yansıtıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 12:14

Öfke, herkesin yaşadığı ama herkesin farklı şekillerde ifade ettiği güçlü bir duygu. Kimi sessizleşir, kimi patlar, kimi ise içten içe büyütür. Peki sen öfkelendiğinde aslında hangi içgüdüler devreye giriyor? Bu testte vereceğin cevaplara göre öfkenin hayvansal karşılığını keşfedeceksin. 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cinsiyetini seçerek başla!

Şimdi de yaşını seç!

Seni en hızlı ne sinirlendirir?

Öfkelendiğinde ilk tepkin ne olur?

Tartışma sırasında nasılsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seni en çok hangi durum tetikler?

Öfken ne kadar sürer?

Öfkeliyken kendini nasıl ifade edersin?

Birine kızdığında ne yaparsın?

İnsanlar seni öfkeliyken nasıl tanımlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaplan

Senin öfken güçlü, yoğun ve anlık patlamalarla ortaya çıkan bir yapıya sahip. Genellikle sabretmeye çalışırsın ama sınırların aşıldığında içindeki kaplan ortaya çıkar. Bu durum seni hem etkileyici hem de zaman zaman korkutucu biri haline getirir. Öfkenin temelinde çoğu zaman gurur ve adalet duygusu yatar. Haksızlığa tahammül edemezsin ve kendini savunma ihtiyacı hissedersin. Bu yüzden tepkilerin ani ve keskin olabilir. Kontrol etmeyi öğrendiğinde bu güç seni lider yapar. Ama kontrolsüz kaldığında ilişkilerini zorlayabilir. Senin için denge, en önemli anahtar.

Yılan

Sen öfkeni dışa vurmazsın, onu içinde büyütürsün. İlk bakışta sakin görünsen de aslında içinde derin bir duygu birikimi vardır. Bu da seni öngörülmesi zor biri yapar. İhanet, saygısızlık ve kırılma senin için en büyük tetikleyiciler. Affediyor gibi görünsen bile aslında unutmazsın. Zamanı geldiğinde tepkini çok net ve etkili bir şekilde ortaya koyarsın. Senin gücün sabrından geliyor. Ama bu sabır bazen kendine zarar verebilir. Duygularını daha sağlıklı ifade etmek seni çok daha güçlü yapar.

Geyik

Sen öfkeyle yüzleşmek yerine ondan uzaklaşmayı tercih edersin. Tartışmalardan kaçınır, ortamdan çekilirsin. Bu seni sakin biri gibi gösterse de aslında hassas bir yapın var. Kırılganlığın senin en belirgin özelliğin. İnsanların seni anlamamasından ya da incitmesinden kolay etkilenirsin. Bu yüzden öfkeni bastırmayı seçersin. Ancak bastırılan duygular zamanla birikir. Senin için önemli olan, kendini ifade etmeyi öğrenmek. Kaçmak yerine konuştuğunda çok daha dengeli hissedeceksin.

Kurt

Senin öfken ani değildir, hesaplıdır. Duygularınla değil, aklınla hareket edersin. Seni kızdıran bir durum olduğunda hemen tepki vermek yerine gözlemler, analiz eder ve doğru zamanı beklersin. Kontrol senin için çok önemli. Bu yüzden duygularını açıkça göstermek yerine onları yönetmeyi tercih edersin. Bu da seni güçlü ama mesafeli biri haline getirir. Senin öfken yıkıcı değil, yönlendiricidir. Doğru kullandığında seni başarıya götürür. Ama fazla mesafe koymak yalnızlaşmana neden olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın