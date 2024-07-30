10 Soruda Yedikçe Seni Mutlu Eden Şeyi Buluyoruz!
10 Soruda Yedikçe Seni Mutlu Eden Şeyi Buluyoruz!
Yedikçe yiyesin geliyor ve asla kendini durduramıyorsun! Peki bu ne? Merak ediyorsan seni hemen testimize alalım!
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1. Bir sabah kahvaltısı hayal et. Hangisi seni daha mutlu eder?
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2. Tatlı krizine girdin, ne tercih edersin?
3. Bir arkadaşınla akşam yemeği yiyeceksin. Menüde ne olsun istersin?
4. Sinemada film izlerken yanına alacağın atıştırmalık bunlardan hangisi?
5. Bir tatil beldesindesin ve canın tatlı çekti. Ne alırsın?
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