Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
10 Soruda Evini Kaç Dakikada Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

etiket 10 Soruda Evini Kaç Dakikada Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 09:46

Ev temizliği, çoğu zaman gözümüzde dev bir dağa dönüşebilir. Kimileri için bir meditasyon gibi rahatlatıcı, kimileri içinse tam bir meydan okuma olabilir. Bu testte, temizlik alışkanlıklarınızı eğlenceli bir şekilde öğrenip, evinizi ne kadar sürede temizlediğinizi tahmin edeceğiz! Hazırsanız, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hafta sonu temizlik rutinin nasıl başlıyor?

1. Hafta sonu temizlik rutinin nasıl başlıyor?

2. Peki, süpürme sıklığın nedir?

2. Peki, süpürme sıklığın nedir?

3. Camları ne sıklıkla siliyorsun?

3. Camları ne sıklıkla siliyorsun?

4. Banyo temizliği için ne kadar zaman ayırıyorsun?

5. Mutfak dolaplarının içini ne kadar temizliyorsun?

5. Mutfak dolaplarının içini ne kadar temizliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Evin hangi odası senin için temizlemesi en zoru?

7. Toz alma konusunda nasılsın?

7. Toz alma konusunda nasılsın?

8. Peki, evi temizledikten sonra nasıl hissediyorsun?

8. Peki, evi temizledikten sonra nasıl hissediyorsun?

9. Halıları ne kadar sıklıkla yıkatıyorsun?

9. Halıları ne kadar sıklıkla yıkatıyorsun?

10. Ve son olarak, evde bitki veya çiçek bakımı yapıyor musun?

Çok temizlikçi! (0-20 Dakika)

Çok temizlikçi! (0-20 Dakika)

Tebrikler! Temizlik senin için sadece bir iş değil, adeta bir meditasyon. Evinin her köşesi adeta bir müze gibi parlıyor. Haftalık temizlik ritüelin bir terapi seansı gibi ve bu süreçte kendi dünyanda kayboluyorsun. 'Toz zerresi mi? Asla!' senin mottolarından biri. Eğer bir temizlik yarışması olsa, kesinlikle altın madalyayı sen alırsın!

Orta seviye temizlikçi! (20-40 Dakika)

Orta seviye temizlikçi! (20-40 Dakika)

Evin düzenli ve temiz, ama bu işi hayatının merkezine alacak kadar da abartmıyorsun. İşini bilen birisin; ne zaman ve nerede temizliğe ihtiyaç olduğunu iyi analiz ediyorsun. Biraz da olsa toz veya dağınıklık seni rahatsız edebilir ama bu senin yaşama keyfini gölgelemiyor. Senin için en önemli şey, dengeyi korumak. Arada bir göz ardı edilen köşeler olabilir, ama sonuçta sen de bir insansın, değil mi?

Rahatına Düşkün Temizlikçi! (40 Dakika ve Üzeri)

Rahatına Düşkün Temizlikçi! (40 Dakika ve Üzeri)

Temizlik senin için hayatın bir parçası olmaktan çok, yapılması gereken bir zorunluluk. 'Yaşanmışlık kokusu' kavramı evinde bir slogan haline gelmiş. Temizlik yapmanın öyle büyük bir önemi yok; hayatı yaşamak ve keyif almak senin için daha değerli. Biraz dağınıklık, biraz toz senin için dünyanın sonu değil. Senin için önemli olan, evdeki huzur ve rahatlık. Her şeyin bir zamanı var, temizlik de öyle!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın