10 Soruda Evini Kaç Dakikada Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!
10 Soruda Evini Kaç Dakikada Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!
Ev temizliği, çoğu zaman gözümüzde dev bir dağa dönüşebilir. Kimileri için bir meditasyon gibi rahatlatıcı, kimileri içinse tam bir meydan okuma olabilir. Bu testte, temizlik alışkanlıklarınızı eğlenceli bir şekilde öğrenip, evinizi ne kadar sürede temizlediğinizi tahmin edeceğiz! Hazırsanız, başlayalım!
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1. Hafta sonu temizlik rutinin nasıl başlıyor?
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2. Peki, süpürme sıklığın nedir?
3. Camları ne sıklıkla siliyorsun?
4. Banyo temizliği için ne kadar zaman ayırıyorsun?
5. Mutfak dolaplarının içini ne kadar temizliyorsun?
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