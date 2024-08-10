10 Soruda Evini Kaç Dakikada Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Evin düzenli ve temiz, ama bu işi hayatının merkezine alacak kadar da abartmıyorsun. İşini bilen birisin; ne zaman ve nerede temizliğe ihtiyaç olduğunu iyi analiz ediyorsun. Biraz da olsa toz veya dağınıklık seni rahatsız edebilir ama bu senin yaşama keyfini gölgelemiyor. Senin için en önemli şey, dengeyi korumak. Arada bir göz ardı edilen köşeler olabilir, ama sonuçta sen de bir insansın, değil mi?