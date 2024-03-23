10 Maddede Beyaz Eşya Temizliği Nasıl Yapılmalı?
10 Maddede Beyaz Eşya Temizliği Nasıl Yapılmalı?
Beyaz eşya temizliğini doğru ve iyi bir şekilde yapmak ev temizliğinde en önemli şeylerden biri. Peki doğru temizlik nasıl olmalı? Gelin bu içeriğimizde beyaz eşya temizliğinin detaylarına bakalım!
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1. Doğru temizlik malzemeleri seçin.
2. Fişi çekin.
3. Dış yüzeyleri temizleyin.
4. İç kısımları temizleyin.
5. Filtreleri temizleyin.
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6. Detayları temizleyin.
7. Kireçten arındırın.
8. Bakım talimatlarını okuyun.
9. Düzenli olarak temizleyin.
10. Pamuklu bez kullanın.
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