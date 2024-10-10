10 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Ekim Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adana'da Eren Ö., şiddet uyguladığı eşi Fadime Ö'nün sığındığı babaevine molotof kokteyli ile saldırdı. Yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı.
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Ürünlerinde domuz eti kullanması sonrasında ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf hakkında bir açıklama da Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum” diyerek “Bu işin altından mafyavari gruplar çıkabilir mi?” Sorusunu sordu.
Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'la ilgili soruya verdiği cevapla kendi başını kendi yaktı!
Sevilen dizi Yalı Çapkını'na gelen eleştirilerine Gülseren Budayıcıoğlu noktayı koydu. Dizinin yeni sezonu ile ilgili konuşan Budayıcıoğlu şok açıklaması ile izleyiciye tüyoyu verdi.
İhanet her ne kadar kötü bir şey olsa da bazı ilişkilerin kaçınılmaz sonu olabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda erkek arkadaşınız sizi aldatıp yoluna devam edebiliyor. Aldatmanın tabii ki de affı yok, peki bir erkeğin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?
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Çince “Bir Kase Erişte” Cümlesini Yazmak Dakikalar Sürünce Alfabemize Şükrettik
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 78-83 kazandı.
İnci Taneleri yeni sezonda yeni bölümü ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bölüm başında verdiği mesajla 'Kadına şiddete hayır!' dedi.
Turkish Airlines Euroleague’in ikinci haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadelenin üçüncü çeyreğinde sinirler gerildi.
Geçtiğimiz günlerde Amor Gariboviç defilesinde boy gösteren Cemre Baysel'in devasa güllü elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vurulmuştu. Elbisenin şokunu atlatanlar bu sefer de göz makyajına fena takıldı!
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Lübnan’ın başkenti Beyrut, İsrail tarafından bombalandı. Beyrut'ta yaşanan olayları canlı aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası davalara konu oldu! Bir avukat, imzayı 1969 yılında Milliyet Gazetesi’ne çizen ilk kaligraf olan Etem Çalışkan'ın tescillediği modeli kullananları dava ediyor ve telif ücreti alıyormuş!
Besim Tibuk ile Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında mahkeme, Serap Tibuk lehine 50 milyon TL maddi tazminat ve aylık 350 bin TL nafakaya hükmetti. Yaşananların ardından karara tepki gösteren Serap Tibuk, davayı Yargıtay'a taşıdı.
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