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Yer: Adana! Şiddet Uyguladığı Eşinin Sığındığı Babaevine Molotof Kokteyli ile Saldırdı

Yer: Adana! Şiddet Uyguladığı Eşinin Sığındığı Babaevine Molotof Kokteyli ile Saldırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.10.2024 - 23:04

Adana'da Eren Ö., şiddet uyguladığı eşi Fadime Ö'nün sığındığı babaevine molotof kokteyli ile saldırdı. Yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı.

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Adana'da şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

Adana'da şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı. Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

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