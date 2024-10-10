Yer: Adana! Şiddet Uyguladığı Eşinin Sığındığı Babaevine Molotof Kokteyli ile Saldırdı
Yer: Adana! Şiddet Uyguladığı Eşinin Sığındığı Babaevine Molotof Kokteyli ile Saldırdı
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Adana'da şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.
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Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı. Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.
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