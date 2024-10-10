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Çince “Bir Kase Erişte” Cümlesini Yazmak Dakikalar Sürünce Alfabemize Şükrettik

Çince “Bir Kase Erişte” Cümlesini Yazmak Dakikalar Sürünce Alfabemize Şükrettik

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:43

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@cagla.paylasiyor adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Çince “bir kase erişte”nin yazılışını paylaştı. İzlerken fenalık geçirten anları görünce bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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İçerik üreticisi cümleyi yazmak epey vakit aldığı için videoyu hızlandırmıştı.

İçerik üreticisi cümleyi yazmak epey vakit aldığı için videoyu hızlandırmıştı.

Hızlandırmasına rağmen bir türlü yazılamayınca ise izleyiciler yorumlarda buluştu.

Hızlandırmasına rağmen bir türlü yazılamayınca ise izleyiciler yorumlarda buluştu.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Bozkurt

Adamlar dillerine uygun bir alfabe kullanıyor. Dolayısıyla bize zor görünüyor diye onların da zorlandığı anlamına gelmiyor.

Bağlamasını Demirtaşa Sokayım

Bu eski alfabe, bunu Çin'de bilen çok azdır. Bizim eski yazı gibi işte, kaçımız biliyoruz onu? Şimdi "Basitleştirilmiş Çince" kullanıyorlar.

H.ibrehim

Elalem bir ala dana alıp aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık yazmak için çivi yazısı kullanmak daha mantıklı 🤔