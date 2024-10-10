Çince “Bir Kase Erişte” Cümlesini Yazmak Dakikalar Sürünce Alfabemize Şükrettik

@cagla.paylasiyor adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Çince “bir kase erişte”nin yazılışını paylaştı. İzlerken fenalık geçirten anları görünce bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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İçerik üreticisi cümleyi yazmak epey vakit aldığı için videoyu hızlandırmıştı.
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Hızlandırmasına rağmen bir türlü yazılamayınca ise izleyiciler yorumlarda buluştu.
İşte detaylar 👇
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Adamlar dillerine uygun bir alfabe kullanıyor. Dolayısıyla bize zor görünüyor diye onların da zorlandığı anlamına gelmiyor.
Bu eski alfabe, bunu Çin'de bilen çok azdır. Bizim eski yazı gibi işte, kaçımız biliyoruz onu? Şimdi "Basitleştirilmiş Çince" kullanıyorlar.
Elalem bir ala dana alıp aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık yazmak için çivi yazısı kullanmak daha mantıklı 🤔