Mustafa Kemal Atatürk’ün İmzasını Kullananlara Telif Davası Açılıyor

“Olaya gel, yeni bir Erdil Y. benzeri vakası:

Bir avukat, Atatürk’ün meşhur imzasını kullanan tüm şirketlere seri şekilde telif davası açıyormuş ve çatır çatır alıyormuş. Tescilleyen kişi de Etem Çalışkan, şu an 97 yaşında. Yani bu imzayı 1969 yılında Milliyet Gazetesi’ne çizen ilk kaligraf.

Atatürk’ün orijinal imzasını biraz daha değiştirip kuyruk eklemiş, kendince yorumlamış, ve bu şekilde basılmış. Sonra herkes bu görseli alıp kullanmaya başlamış. Orijinal imza sağdaki şekilde, telifli imza ise soldaki.

Bu imzayı ürünlerinde vs. kullanan varsa uyarın, kullanmasın. Ha bence uğraşsan ödemezsin telif falan ama millet uğraşmak istemiyor.”