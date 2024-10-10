Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Mustafa Kemal Atatürk’ün İmzasını Kullananlara Telif Davası Açılıyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün İmzasını Kullananlara Telif Davası Açılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.10.2024 - 21:10

Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası davalara konu oldu! Bir avukat, imzayı 1969 yılında Milliyet Gazetesi’ne çizen ilk kaligraf olan Etem Çalışkan'ın tescillediği modeli kullananları dava ediyor ve telif ücreti alıyormuş!

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dövmelerde, baskılarda, bayraklarda ve birçok yerde görmeye alışkın olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası telif davasına konu oldu.

Dövmelerde, baskılarda, bayraklarda ve birçok yerde görmeye alışkın olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası telif davasına konu oldu.

@fkadev isimli X kullanıcısı; bir avukatın, Atatürk’ün meşhur imzasını kullanan tüm şirketlere telif davası açtığını yazdı.

@fkadev isimli X kullanıcısı; bir avukatın, Atatürk’ün meşhur imzasını kullanan tüm şirketlere telif davası açtığını yazdı.

İşte X kullanıcının konu hakkında yazdıkları:

İşte X kullanıcının konu hakkında yazdıkları:

“Olaya gel, yeni bir Erdil Y. benzeri vakası: 

Bir avukat, Atatürk’ün meşhur imzasını kullanan tüm şirketlere seri şekilde telif davası açıyormuş ve çatır çatır alıyormuş. Tescilleyen kişi de Etem Çalışkan, şu an 97 yaşında. Yani bu imzayı 1969 yılında Milliyet Gazetesi’ne çizen ilk kaligraf. 

Atatürk’ün orijinal imzasını biraz daha değiştirip kuyruk eklemiş, kendince yorumlamış, ve bu şekilde basılmış. Sonra herkes bu görseli alıp kullanmaya başlamış. Orijinal imza sağdaki şekilde, telifli imza ise soldaki.

Bu imzayı ürünlerinde vs. kullanan varsa uyarın, kullanmasın. Ha bence uğraşsan ödemezsin telif falan ama millet uğraşmak istemiyor.”

👇

👇

Paylaşıma başka bir kullanıcıdan da “Bir arkadaşım tam da bu konudan ceza aldı. Bu tasarımın yer aldığı tişörtlerden satın almış ve internet sitesinde satıyordu. Üreticisi kendisi olmadığı halde telif hakkı kararı geldi, mahkemeye çıkmadan arabulucuyla 25-30 arasında bir rakama anlaştılar” cevabı verdi.

Paylaşıma başka bir kullanıcıdan da “Bir arkadaşım tam da bu konudan ceza aldı. Bu tasarımın yer aldığı tişörtlerden satın almış ve internet sitesinde satıyordu. Üreticisi kendisi olmadığı halde telif hakkı kararı geldi, mahkemeye çıkmadan arabulucuyla 25-30 arasında bir rakama anlaştılar” cevabı verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
6
4
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın