Mustafa Kemal Atatürk’ün İmzasını Kullananlara Telif Davası Açılıyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün İmzasını Kullananlara Telif Davası Açılıyor
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Dövmelerde, baskılarda, bayraklarda ve birçok yerde görmeye alışkın olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası telif davasına konu oldu.
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@fkadev isimli X kullanıcısı; bir avukatın, Atatürk’ün meşhur imzasını kullanan tüm şirketlere telif davası açtığını yazdı.
İşte X kullanıcının konu hakkında yazdıkları:
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Paylaşıma başka bir kullanıcıdan da “Bir arkadaşım tam da bu konudan ceza aldı. Bu tasarımın yer aldığı tişörtlerden satın almış ve internet sitesinde satıyordu. Üreticisi kendisi olmadığı halde telif hakkı kararı geldi, mahkemeye çıkmadan arabulucuyla 25-30 arasında bir rakama anlaştılar” cevabı verdi.
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