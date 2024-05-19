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Bu Testte 10/10 Yapmak Çok Zor! Atatürk’ü Ne Kadar Tanıyorsun?

Bu Testte 10/10 Yapmak Çok Zor! Atatürk’ü Ne Kadar Tanıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 12:31

Türkiye’nin modernleşme sürecinde öncü rol oynayan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ve yaptıklarına dair bilgilerinizi sınayacak bir yolculuğa hazır mısınız?

Haydi teste!

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1. Atatürk hangi okulda Kemal adını almıştır?

1. Atatürk hangi okulda Kemal adını almıştır?

2. Atatürk’ün kıyafetlerinin şıklığını hepimiz biliyoruz. Peki, Atatürk’ün kıyafetlerini kim tasarlıyordu?

2. Atatürk’ün kıyafetlerinin şıklığını hepimiz biliyoruz. Peki, Atatürk’ün kıyafetlerini kim tasarlıyordu?

3. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla hangi gizli cemiyeti kurmuştur?

3. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla hangi gizli cemiyeti kurmuştur?

4. Halifelik hangi tarihte kaldırılmıştır?

4. Halifelik hangi tarihte kaldırılmıştır?

5. Atatürk’ün başucu kitabı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Atatürk’ün başucu kitabı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
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6. Atatürk’ün en sevdiği yemeği sorsak?

6. Atatürk’ün en sevdiği yemeği sorsak?

7. Atatürk’ün köpeğinin adını biliyor musun?

7. Atatürk’ün köpeğinin adını biliyor musun?

8. Atatürk’ün kaç kardeşi var?

9. Atatürk soyadını ne zaman almıştır?

9. Atatürk soyadını ne zaman almıştır?

10. Atatürk TBMM’de Nutuk’u ne zaman okumuştur?

10. Atatürk TBMM’de Nutuk’u ne zaman okumuştur?

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