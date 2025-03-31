"10 Dakikaya Hazırım" Diyerek Hazırlanırken Arkada Çalıp Zamanı Bükecek Şarkılar

Hadi, herkes itiraf etsin! '10 dakikaya hazırım' mesajı attıktan sonra hala gardıropsun karşısına geçip kombin seçmeye çalışırken kararsızlıklarla boğuştuğumuz anlardan birinde kafanızda bir sürü şarkı çaldığına eminiz! Eğer hala ne giyeceğini düşünüyorsan, en azından müziğin ritmi seni hızlandırsın!