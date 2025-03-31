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"10 Dakikaya Hazırım" Diyerek Hazırlanırken Arkada Çalıp Zamanı Bükecek Şarkılar

etiket "10 Dakikaya Hazırım" Diyerek Hazırlanırken Arkada Çalıp Zamanı Bükecek Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 17:01

Hadi, herkes itiraf etsin! '10 dakikaya hazırım' mesajı attıktan sonra hala gardıropsun karşısına geçip kombin seçmeye çalışırken kararsızlıklarla boğuştuğumuz anlardan birinde kafanızda bir sürü şarkı çaldığına eminiz! Eğer hala ne giyeceğini düşünüyorsan, en azından müziğin ritmi seni hızlandırsın!

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1. İzmir'in Kızları

2. Çak Bir Selam

3. Sen Varsın

4. Önümüz Yaz

5. Çapkın Kız

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6. Italy Forma

7. Saygımdan

8. Kabul Olan Tek Duamsın

9. Gel Bana

10. Başıma Gelenler

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11. Yalanlar Cumhuriyeti

12. Şahaneyim

13. Hani Bana

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