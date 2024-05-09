10 Adımda Evine Uygun Süpürgeyi Seçme Rehberi

Küçük bir dairede mi yoksa geniş bir evde mi yaşıyorsun? Evcil hayvanın var mı? Bu faktörler, ihtiyacın olan süpürge tipini belirleyecek.

Örneğin, küçük daireler için dikey süpürgeler idealken, geniş evler için robot süpürgeler veya şarjlı dikey süpürgeler daha uygun olabilir. Evcil hayvanın varsa, tüyleri kolayca toplayabilen bir süpürge seçmelisin.