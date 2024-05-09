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10 Adımda Evine Uygun Süpürgeyi Seçme Rehberi

etiket 10 Adımda Evine Uygun Süpürgeyi Seçme Rehberi

ceren
ceren - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:01

Ev temizliği denilince akla ilk gelen ev aleti süpürgedir. Doğru süpürgeyi seçmek ise ev temizliğini keyifli hale getirebilir, aksi halde temizlik kabusa dönüşebilir! 

Evine en uygun süpürgeyi seçmene yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Hazırsan, başlayalım! 🧹✨

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1. Adım: Bütçeni Belirle

Süpürge fiyatları oldukça geniş bir yelpazede değişir. Bütçeni belirlemek, seçimini daraltmana yardımcı olacaktır. Unutma, en pahalı süpürge en iyisi olduğu anlamına gelmez. İhtiyaçlarını karşılayan ve bütçene uygun bir süpürge ara.

2. Adım: Ev Tipini Göz Önünde Bulundur

Küçük bir dairede mi yoksa geniş bir evde mi yaşıyorsun? Evcil hayvanın var mı? Bu faktörler, ihtiyacın olan süpürge tipini belirleyecek. 

Örneğin, küçük daireler için dikey süpürgeler idealken, geniş evler için robot süpürgeler veya şarjlı dikey süpürgeler daha uygun olabilir. Evcil hayvanın varsa, tüyleri kolayca toplayabilen bir süpürge seçmelisin.

3. Adım: Süpürge Tipine Karar Ver

Piyasada birçok farklı süpürge tipi mevcut. En yaygın olanları şunlar:

  • Torbalı süpürge: Toz ve kir torbalarda birikir. Temizliği kolaydır ve alerjisi olanlar için idealdir.

  • Hazneli süpürge: Toz ve kir bir haznede toplanır. Torbalı süpürgelere göre daha hijyeniktir ve daha az maliyetlidir.

  • Dikey süpürge: Hafif ve kullanımı kolaydır. Küçük daireler için idealdir.

  • Robot süpürge: Kendini programlayarak evi temizler. Yoğun bir hayat tarzın varsa idealdir.

  • Şarjlı dikey süpürge: Kablosuz ve kullanımı kolaydır. Hem halı hem de sert zeminler için kullanılabilir.

4. Adım: Motor Gücünü İncele

Motor gücü, süpürgenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Watt cinsinden ölçülür. Halıların yoğun olduğu evler için en az 1600 Watt, sert zeminler için ise en az 1200 Watt motor gücüne sahip bir süpürge seçmeniz önerilir.

5. Adım: Emiş Gücünü Kontrol Et

Emiş gücü, süpürgenin ne kadar kiri çekebildiğini gösterir. kPa cinsinden ölçülür. En az 15 kPa emiş gücüne sahip bir süpürge seçmeniz önemlidir.

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6. Adım: Filtre Sistemini Araştır

Filtre sistemi, toz ve alerjenleri hapseder. HEPA filtresi gibi kaliteli bir filtre sistemine sahip bir süpürge seçmeniz, özellikle alerjiniz varsa önemlidir.

7. Adım: Ek Özellikleri Değerlendir

Bazı süpürgelerde su filtresi, otomatik kablo sarma, sessiz çalışma gibi ek özellikler bulunur. Bu özelliklerden hangilerinin en çok işine yarayacağını ve hayatını kolaylaştıracağını düşün ve ona göre seçimine bir adım daha yaklaş.

8. Adım: Marka ve Model Araştırması Yap

Farklı markaların ve modellerin özelliklerini karşılaştır. Kullanıcı yorumlarını oku ve ürün incelemelerini izle.

9. Adım: Mağazalarda Deneyerek Al

Mümkünse, satın almadan önce süpürgeyi mağazada deneyerek kullan. Kullanışlılığını ve ergonomisini test et.

10. Adım: Garanti ve Servis Koşullarını Öğren

Süpürgenin garanti süresini ve servis koşullarını öğren. Herhangi bir problem yaşanmaması için güvenilir bir markadan ve satıcıdan alışveriş yap.

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