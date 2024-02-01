1 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

Şubat ayının ilk gününde ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Yerli ve yabancı filmler, gündüz kuşağı programları, yarışma programları, en sevilen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluşmak için yayın akışındaki yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 1 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...