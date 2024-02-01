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1 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

1 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 08:15

Şubat ayının ilk gününde ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Yerli ve yabancı filmler, gündüz kuşağı programları, yarışma programları, en sevilen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluşmak için yayın akışındaki yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 1 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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1 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Sandık Kokusu

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18.45 SHOW Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

  • 22:30 Kara (Final)

1 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

1 Şubat Perşembe FOX (NOW TV) Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 07:45 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

1 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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1 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım

  • 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 En Güzel Bölüm

  • 16:15 Söz

  • 18.15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

1 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

1 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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