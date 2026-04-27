1 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi? 1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor 2026?

Evet, 1 Mayıs resmi tatildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanır. Bu kapsamda hem okullar tatil edilir hem de resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olur. Örneğin hastaneler, bankalar, noterler ve eczaneler kapalı olur.

1 Mayıs Nereler Kapalı?

Bankalar: Tüm bankalar kapalı olacak.

Okullar ve üniversiteler: Tail yapılacak.

Kamu kurumları: Hizmet vermeyecek.

Kargo firmaları: Dağıtım yapılmayacak.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak. Acil servisler hizmet verecek.

1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor?

1 Mayıs 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu öncesinde olduğu için resmi kurumlar ve kuruluşlar 3 gün tatil yapacak.