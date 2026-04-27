Haberler
Gündem
1 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi? 1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor 2026?

1 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi? 1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor 2026?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 08:58

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, her yıl ülkemizde kutlanıyor. Bu sene 1 Mayıs, Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatillerde okullar tatil ediliyor ve çoğu kurum da kapalı oluyor. 

Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

1 Mayıs Resmi Tatil mi?

1 Mayıs Resmi Tatil mi?

Evet, 1 Mayıs resmi tatildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanır. Bu kapsamda hem okullar tatil edilir hem de resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olur. Örneğin hastaneler, bankalar, noterler ve eczaneler kapalı olur.

1 Mayıs Nereler Kapalı?

Bankalar: Tüm bankalar kapalı olacak.

Okullar ve üniversiteler: Tail yapılacak.

Kamu kurumları: Hizmet vermeyecek.

Kargo firmaları: Dağıtım yapılmayacak.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak. Acil servisler hizmet verecek.

1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor?

1 Mayıs 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu öncesinde olduğu için resmi kurumlar ve kuruluşlar 3 gün tatil yapacak.

1 Mayıs Okullar Tatil mi 2026?

1 Mayıs Okullar Tatil mi 2026?

1 Mayıs'da okullar tatildir. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonuyla birleşen tatil sayesinde 3 gün dinlenme fırsatı yakalayacak. Ayrıca üniversitelerde de eğitime ara verilecek.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
