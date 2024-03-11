'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 1. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Peynirli börek yapması çok pratik olduğu için sizi hiç zorlamayacak.
Bu lezzetli böreğin malzemeleri şunlar:
Ara sosu için;
Üzeri için;
Peynirli böreğin hazırlanması ise şöyle:
1. İlk olarak maydanozları ince kıyarak peynirle birleştirelim.
2. Böreğin iç sosunu da hazırlayalım. Bunun için yağ ve yoğurdu güzelce çırpmak gerekiyor.
3. Börek yapacağımız tepsiye önce bir yufkayı ortalayarak yerleştiriyoruz. Kenarlardan yufkalar sarkacak.
4. Bu katın üstüne hazırladığımız sostan biraz sürelim. Üzerine yarıya böldüğümüz yufkayı yerleştirelim.
5. Bu yufkanın üzerine sosu güzelce sürmek gerek. İyice her yeri sosa bulanmalı.
6. Daha sonra kalan yarımı da bunun üstüne koyalım. Bu şekilde yufkaların yarısını alta yarısını üste gelecek şekilde soslayarak koyacağız.
7. Yufkaların yarısına gelindiğinde bu kısma peynirli harcı güzelce yayıyoruz.
8. Üst yufkaları da aynı şekilde soslayarak koyuyoruz. Son yufkayı da koyduktan sonra dışarıda bıraktığımız sarkan yufkaları böreğin üstüne kapatıyoruz.
9. Börek üstüne yumurta sarısını güzelce sürerek fırına veriyoruz.
10. Böreğimizi 180 derecede 30-40 dakika arası pişiriyoruz. Kontrollü pişirmemiz gerek, üzeri ve altı kızardığında fırından alabiliriz.
İçi peynir dolu böreği yemekten ana yemeğe yer kalmayacak!