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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 1. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 1. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 07:04

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 1. günü iftar menüsü burada. 👇

1. güne özel hazırladığımız ilk menü şöyle:

  • Mercimek çorbası

  • Paçanga böreği

  • Fırında tavuk

  • Havuç tarator

  • Güllaç

İftar sofrasına çorbayla başlamak gerekiyor. Oruç sonrası mideyi birden yormamak için sıcak bir çorba iş görür!

İftar sofrasına çorbayla başlamak gerekiyor. Oruç sonrası mideyi birden yormamak için sıcak bir çorba iş görür!

Sizin için ilk güne en sevilen çorbalardan biriyle başlamak istedik. Bu çorba hiç kimsenin hayır diyemediği mercimek çorbası tabii ki. 

Mercimek çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1 tane kuru soğan

  • 1.5 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • Tuz - karabiber

  • 6-7 su bardağı su (suyun yarısını et suyu olarak kullanabilirsiniz)

Üzerine hazırlayacağınız sosun malzemeleri ise şunlar: 

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Kırmızı toz biber

Bu çorbanın malzemeleri aslında her evde olan malzemeler. Bu malzemelerle hazırlayacağınız mercimek çorbasının tarifi ise şöyle:

1. Çorba için aldığımız tencereye önce sıvı yağı ekliyoruz, biraz ılındıktan sonra üzerine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip bir güzel kavuruyoruz.

2. Her tarifte olduğu gibi soğanlar pembeleşince üzerine unu ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. 

3. Bu aşamada artık sebzeleri eklemeliyiz. Büyük parçalar halinde doğradığınız patates ve soğanı ekleyebiliriz. 

4. Bu süreçte güzelce karıştırmayı ihmal etmeyelim tabii!

5. Mercimekleri kenarda yıkadıktan sonra suyunu süzdürüp tencereye ekliyoruz. Üzerine tuz ve karabiberi de ekliyoruz. 

6. Artık son aşamaya gelmiş sayılırız. Suyumuzu ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Bu süreçte ara ara karıştırabilirsiniz. 

7. Çorba piştikten sonra mutlaka blenderdan geçirmek gerek. Bu sayede içindeki tüm parçalar bütünleşiyor.

8. Son olarak yapmanız gereken tek bir şey kaldı. Çorbanızın sosunu hazırlamak. Bunun için tereyağını eritiyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi ekleyip pişiriyoruz.

İşte şimdi leziz sosunuz hazır. Bu sosu çorbayı servis ederken kaselere dökebilirsiniz. 🤤

Ramazan'ın vazgeçilmezi paçanga böreği ilk güne yakışır bir ara sıcak.

Ramazan'ın vazgeçilmezi paçanga böreği ilk güne yakışır bir ara sıcak.

Paçanga böreği en kolay tariflerden. Bu tarif için ihtiyacınız olan ürünler şunlar: 

  • Yufka

  • Pastırma

  • Kaşar

  • Domates

  • Biber

  • Kızartmak için sıvı yağ

Burada ölçüler sizin ne kadar yapacağınızla ilgili. 1 yufkadan 8 paçanga böreği çıkıyor. Ona göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz.

1. Börek için önce yufkamızı önce dörde ve sonra onları da dörde bölerek işe başlıyoruz. Toplamda 8 yufka parçamız oluyor. 

2. Böreğin iç harcı için kaşarı rendeliyoruz. Domates ve biberi de küçük küçük doğruyoruz. Rende kaşarla doğradığınız domates ve biberleri birleştirdiğinizde iç harcınızı hazır oluyor.

3. Şimdi sıra birleştirmeye geldi! Önce yufkayı önümüze alıyoruz, geniş kısmına önce 1 dilim pastırmayı, sonra da kaşarlı karışımı koyuyoruz.

4. Bütün yufkalara bunu uyguladıktan sonra derin yağda kızartıyoruz.

Bir taneyle yetinemeyeceğinize eminiz!

Paçanga böreğinden sonra ana yemek hafif bir tarif olsun istedik.

Paçanga böreğinden sonra ana yemek hafif bir tarif olsun istedik.

Fırında bütün tavuk hem pratik hem de hafif bir tarif. İhtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 bütün tavuk

  • 2 havuç

  • 2 domates

  • 2 patates

  • 1 soğan

  • 2 biber

Sosu için ise gerekli olanlar şunlar:

  • 1 kaşık biber salçası

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz - Karabiber

Bol sebzeli ve soslu bu tarifin yapılışı ise şöyle:

1. Önce sosumuzu hazırlayalım. Zeytinyağı ile salçayı güzelce karıştırın. Üzerine baharatları ve sarımsakları ekleyebilirsiniz.

2. Hazırladığınız bu sosla tavuğunuzu güzelce soslayın ve tavuğunuzu fırın tepsinize yerleştirin.

3. Sebzeleri büyük parçalar halinde dörde ya da beşe bölebiliriz. Böldüğünüz sebzeleri de tavuğun yanına yerleştirebilirsiniz.

4. Bu şekilde 180 derecede üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. 

Hem sağlıklı hem lezzetli tavuğumuz iftara çok yakışıyor. 🍗

Salata olarak ilk gün havuç taratoru düşündük, ne dersiniz?

Salata olarak ilk gün havuç taratoru düşündük, ne dersiniz?

Havuç tarator yapması en basit mezelerden. Temelde ihtiyacınız havuç ve yoğurt. 🥕

Havuç taratorun malzemeleri şunlar: 

  • 2 havuç

  • 4 kaşık yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tercihe göre ceviz

  • Tuz

  • Zeytinyağı

Malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok az. Pişirmesi de çok pratik.

1. Önce tavaya zeytinyağını koyuyoruz. 

2. Tabii bu arada havuçları rendelemeyi unutmayalım!

3. Zeytinyağı biraz ısınınca üzerine rendelediğimiz havuçları ekleyerek kavuruyoruz.

4. Havuçlar pişerken bir yandan da sosumuzu hazırlayalım. Sos için yoğurt, sarımsak ve tuzu güzelce karıştıralım.

5. Havuçlar iyice küçülüp piştiğinde servis tabağına alabiliriz. Üzerine de hazırladığımız sosu döküyoruz.

Son olarak sofraya koymadan üzerine şöyle güzel bir zeytinyağı gezdirelim.

İlk günün tatlısı olarak güllaçtan başkası düşünülemez tabii ki...

İlk günün tatlısı olarak güllaçtan başkası düşünülemez tabii ki...

Ramazan gelir gelmez market raflarında yerini alan güllaç, 11 ay beklenen bir tatlı. Bu tatlı hafifliğiyle oruç sonrası mideyi hiç zorlamıyor.

Güllaç yaparken size lazım olacak malzemeler şunlar:

  • 12 güllaç yaprağı

  • 2.5 litre süt

  • 2.5 su bardağı şeker

  • İçi için ceviz

  • Üzeri için nar

Güllacın tadı güzel, kesin yapılışı çok zordur diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu tatlı o kadar pratik ki 30 gün boyunca yapabilirsiniz. 😎Tarifin detayları şöyle: 

1. Sütle şekeri tencereye alın ve şekeri güzelce eritin. Bu aşamada güllacımızın şerbetini hazırlıyoruz.

2. Ocaktan aldıktan sonra şekerli karışım el yakmayacak seviyeye gelene kadar bekletiyoruz. Ilındıktan sonra tepsiye biraz süt koyuyoruz. Sonra üzerine güllaç yaprağını koyuyoruz. 

3. Burada önemli olan parlak tarafın üste bakması. Bu şekilde yaprakların yarısını süt-yaprak şeklinde sıralayarak diziyoruz. Yarıya gelince cevizimizi yayıyoruz.

4. Üste de aynı şekilde güllaçları sütleyerek yerleştiriyoruz. 

5. Son olarak narla süsleyerek buzdolabına alıyoruz. Bu tatlının tam lezzetine ulaşması için en az 2 saat buzdolabında bekletilmesi öneriliyor.

2. menümüz ise şöyle:

  • Ezogelin çorbası

  • Peynirli börek

  • Patates oturtma

  • Mücver

  • Revani

Mercimek çorbasından sonra en sevilen çorbalardan biri olan ezogelin çorbası, doyurucu çorbalardan biri.

Mercimek çorbasından sonra en sevilen çorbalardan biri olan ezogelin çorbası, doyurucu çorbalardan biri.

Ezogelin çorbası her şeyden biraz çorbası aslında. Bu çorbayı yapmak için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 çay bardağı kırmızı mercimek

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı bulgur

  • 1.5 yemek kaşığı pirinç

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1.5 yemek kaşığı salça

  • 1.5 su bardağı ılık su

  • 6 su bardağı sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

  • Tuz - Karabiber

Malzemesi bol olsa da yapılışı oldukça kolay.

1. Tencereye önce 2 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyoruz. Üzerine soğanları ekliyoruz ve bir tur karıştırıyoruz.

2. Daha sonra yıkanmış mercimek, pirinç ve bulguru da tencereye koyuyoruz. 

3. Bir süre karıştırdıktan sonra 6 su bardağı suyunu ekleyerek onu kendi haline pişmeye bırakıyoruz.

4. O pişerken tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alarak eritip üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyerek kavuruyoruz. Sonra üstüne salçayı da ekliyoruz. Bu aşamada 1.5 bardak suyu da ekleyip güzelce salçayı açmanız gerek. Üzerine nane ve pul biberi ekleyip karıştırıyoruz ve burası hazır!

5. Bakliyat kısmı yumuşadıysa hazırladığımız salçalı karışımı çorbaya ekliyoruz. Bu şekilde 15 dakika daha pişirdik mi bu iş tamam. 👍

Yanında limonla enfes olan çorba ile mideniz bayram edecek! 😅

Ramazan'ın klasiği çorbadan sonra gelen ara sıcaklar. İftar sofralarına börekler çok yakışıyor. Peynirli börek hem kolay hem de lezzetli bir tarif.

Ramazan'ın klasiği çorbadan sonra gelen ara sıcaklar. İftar sofralarına börekler çok yakışıyor. Peynirli börek hem kolay hem de lezzetli bir tarif.

Peynirli börek yapması çok pratik olduğu için sizi hiç zorlamayacak.

Bu lezzetli böreğin malzemeleri şunlar:

  • 5 adet yufka

  • 200 gram peynir (böreklik veya lor peynir kullanabilirsiniz.)

  • 3-4 dal maydanoz

Ara sosu için;

  • 1 su bardağı yoğurt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

  • 1 yumurta sarısı

Peynirli böreğin hazırlanması ise şöyle:

1. İlk olarak maydanozları ince kıyarak peynirle birleştirelim.

2. Böreğin iç sosunu da hazırlayalım. Bunun için yağ ve yoğurdu güzelce çırpmak gerekiyor.

3. Börek yapacağımız tepsiye önce bir yufkayı ortalayarak yerleştiriyoruz. Kenarlardan yufkalar sarkacak.

4. Bu katın üstüne hazırladığımız sostan biraz sürelim. Üzerine yarıya böldüğümüz yufkayı yerleştirelim.

5. Bu yufkanın üzerine sosu güzelce sürmek gerek. İyice her yeri sosa bulanmalı.

6. Daha sonra kalan yarımı da bunun üstüne koyalım. Bu şekilde yufkaların yarısını alta yarısını üste gelecek şekilde soslayarak koyacağız.

7. Yufkaların yarısına gelindiğinde bu kısma peynirli harcı güzelce yayıyoruz. 

8. Üst yufkaları da aynı şekilde soslayarak koyuyoruz. Son yufkayı da koyduktan sonra dışarıda bıraktığımız sarkan yufkaları böreğin üstüne kapatıyoruz.

9. Börek üstüne yumurta sarısını güzelce sürerek fırına veriyoruz.

10. Böreğimizi 180 derecede 30-40 dakika arası pişiriyoruz. Kontrollü pişirmemiz gerek, üzeri ve altı kızardığında fırından alabiliriz.

İçi peynir dolu böreği yemekten ana yemeğe yer kalmayacak!

Bu menünün ana yemeği ise patates oturtma.

Bu menünün ana yemeği ise patates oturtma.

Menümüze bir de etli bir yemek ekleyelim. Patates oturtma hem patates hem kıyma sevenlerin favorilerinden.

Bu tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olanlar şunlar: 

  • 5 patates

  • Yarım kilo kıyma

  • 1 su bardağı su

  • 1 soğan

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 diş sarımsak

  • 3-4 dal maydanoz

  • Tuz - Karabiber

Tarifin yapılışı ise şöyle:

1. Tavaya sıvı yağını alıyoruz ve üzerine kıymayı ekleyip kavuruyoruz. 

2. Üzerine soğan ve sarımsağı ekleyip biraz karıştırıyoruz. Ve salçayı da ekliyoruz.

3. Son olarak maydanoz ve baharatlarımızı da ekleyelim. Suyunu da ekleyip biraz pişince altını kapatıyoruz.

4. Patatesleri soyduktan sonra yuvarlak dilimler olacak şekilde kesiyoruz.

5. Kullanacağınız kabı güzelce yağlayıp bir sıra patates dizmelisiniz.

6. Patateslerin üzerine kıymanızı güzelce yaymanız gerekiyor. Üzerine de tekrar patates diziyoruz.

7. Patates ve kıymalar bitene kadar dizme işlemine devam ediyoruz.

8. Bu şekilde fırında 200 derecede 30-40 dakika pişiriyoruz. Pişirmeyi mutlaka kontrollü yapalım, üzeri kızardığında çıkarabiliriz. 

Patates sevenler bu tarifi denesin! 🥔

Salata yerine bu menüde mücveri tercih ettik.

Salata yerine bu menüde mücveri tercih ettik.

Mücver özellikle yoğurtla enfes olan tariflerden. Kızartılsa bile hafif bir tarif olan mücver iftar için ideal.

Mücverin malzemeleri şunlar:

  • 3 kabak

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı un

  • Yarım demet dereotu

  • Tuz - Karabiber

  • Kızartmak için sıvı yağ

Mücveri yaparken adımlarımız ise şöyle:

1. İlk olarak kabağı rendeliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken kabakların suyunu güzelce sıkmak.

2. Kenarda yumurtaları çırpalım. Kabakların üzerine yumurtaları, dereotu ve baharatları ekleyelim.

3. Son olarak unumuzu da ekleyelim. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar iyice karıştırıyoruz.

4. Kızdırdığınız sıvı yağda kaşıkla aldığınız mücveri kızartabilirsiniz.

Ve iftarın en güzel anı. Yemekler yendi, sıra tatlıda.

Ve iftarın en güzel anı. Yemekler yendi, sıra tatlıda.

Ramazan'a şerbetli tatlılar yakışıyor. En sevilen şerbetlilerden olan revani için gerekli malzemeler şunlar:

  • 3 yumurta

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1.5 su bardağı un

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 3 damla limon

Borcamı yağlamak için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzerine dondurmayla servis edebileceğiniz revani şöyle yapılıyor.

1. Önce şerbetle başlayalım. Suyu tencereye alalım, üzerine şekeri ekleyip güzelce karıştıralım. Bu şekilde 30 dakika şerbetimiz kenarda pişecek. Kaynadıktan sonra limon damlatıyoruz. 

2. Şerbet pişince hızlıca ılınması için kenara alıyoruz.

3. Kek için yumurta ve şekeri çırpalım. Şeker iyice erimeli.

4. Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Burada un, kabartma tozu ve vanilini elemeyi sakın unutmayın!

5. Küçük borcamlardan birini güzelce yağlayıp kek harcımızı döküyoruz.

6. Isıtılmış fırında 180 derecede 25-30 dakika pişirelim. Pişirirken kontrollü olmakta fayda var. 

*Pişip pişmediğini anlamak için kürdanı kekin çeşitli yerlerine batırıp içi sıvı kalmış mı bakabilirsiniz.

7. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını atınca dilimlemeniz gerekiyor. Ilık tatlıya soğuk şerbeti güzelce yedirerek şerbeti döküyoruz. Şerbeti bir anda değil, çekmesini bekleye bekleye dökmek gerek.

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