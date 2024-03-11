'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 1. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Sizin için ilk güne en sevilen çorbalardan biriyle başlamak istedik. Bu çorba hiç kimsenin hayır diyemediği mercimek çorbası tabii ki.

Mercimek çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 tane kuru soğan

1.5 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 havuç

1 patates

Tuz - karabiber

6-7 su bardağı su (suyun yarısını et suyu olarak kullanabilirsiniz)

Üzerine hazırlayacağınız sosun malzemeleri ise şunlar:

2 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

Bu çorbanın malzemeleri aslında her evde olan malzemeler. Bu malzemelerle hazırlayacağınız mercimek çorbasının tarifi ise şöyle:

1. Çorba için aldığımız tencereye önce sıvı yağı ekliyoruz, biraz ılındıktan sonra üzerine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip bir güzel kavuruyoruz.

2. Her tarifte olduğu gibi soğanlar pembeleşince üzerine unu ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

3. Bu aşamada artık sebzeleri eklemeliyiz. Büyük parçalar halinde doğradığınız patates ve soğanı ekleyebiliriz.

4. Bu süreçte güzelce karıştırmayı ihmal etmeyelim tabii!

5. Mercimekleri kenarda yıkadıktan sonra suyunu süzdürüp tencereye ekliyoruz. Üzerine tuz ve karabiberi de ekliyoruz.

6. Artık son aşamaya gelmiş sayılırız. Suyumuzu ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Bu süreçte ara ara karıştırabilirsiniz.

7. Çorba piştikten sonra mutlaka blenderdan geçirmek gerek. Bu sayede içindeki tüm parçalar bütünleşiyor.

8. Son olarak yapmanız gereken tek bir şey kaldı. Çorbanızın sosunu hazırlamak. Bunun için tereyağını eritiyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi ekleyip pişiriyoruz.

İşte şimdi leziz sosunuz hazır. Bu sosu çorbayı servis ederken kaselere dökebilirsiniz. 🤤