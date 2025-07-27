28 Temmuz - 3 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta hava durumu seni biraz gerebilir! Havalar aşırı ısındığında, fazlaca bunalsan bile klimalı ortamda soğuk-sıcak dengesine dikkat etmen şart.

Klima altlarında uzun saatler geçirmekten hoşlandığını biliyoruz. Ama bu hafta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Klimanın soğuk nefesi, sıcak enerjini alıp götürebilir. Ayrıca, soğuktan çıkıp sıcağa fazla maruz kalmak da bağışıklığını zorlayabilir. Klimanın derecesini düşür, öğlen saatlerinde ise Güneş'in altında geçirme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…