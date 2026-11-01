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Yengeç Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hafta ikinci evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması etkisiyle açılıyor; kazanç kapıların aralanırken harcama isteğin de büyüyor. Hafta yarılanırken Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası beşinci evinde eğlence, hobi ve yaratıcı işlerde zihnini berraklaştırıyor ama sözlerinin sert çıkmaması için dikkatli olmalısın. Hafta sonunda Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçmesi içindeki duyguyu dile getirmene destek veriyor. Onuncu evindeki Satürn ve Neptün ise kariyerde acele etmemeni, sağlam adımlar atmanı öğütlüyor.

Maddi olarak hobi ve eğlence harcamaları Merkür retrosuyla yeniden hesap istiyor, küçük kalemleri tek tek gözden geçir. Venüs ile Jüpiter arasındaki sekstil ev ve aile bütçesinde uzlaşmayı kolaylaştırıyor.

Gelelim aşka. Dördüncü evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs evdeki huzuru ve aile içinde bekleyen bir konuşmayı gündeme taşıyor. Partnerinle birlikte düzenleyeceğin sakin bir ev akşamı yakınlığı artırır. Bekar Yengeç ise çevresindeki biri aracılığıyla tanıştığı kişiye sıcak bakabilir; ilk izlenimi fazla büyütmemeye dikkat et.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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