7 Temmuz - 13 Temmuz Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında adeta bir deprem gibi hissedilecek bir olayın kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi, aşk hayatında adeta bir lunaparkta roller coaster'a binmiş gibi hissettirecek sürprizlerle dolu, sıra dışı bir dönemin başladığını müjdeliyor.

Bu hafta, belki de hiç aklına gelmeyecek biriyle bağlantı kurabilirsin. Belki de en beklenmedik anında, en beklenmedik kişiden bir mesaj alabilirsin. Ya da belki de bir anda başlayan bir flörtle kalbinin ritmini hızlandırabilirsin.

Eğer bir ilişkin varsa, monotonluk adeta bir sis perdesi gibi kalkıyor ve ilişkin yeni bir boyut kazanıyor. Yenilik ihtiyacın artıyor ve bu yenilikler, aşk hayatınıza yeni bir soluk getiriyor. Özgürlük, aşkın yeni parolası oluyor ve bu parola, ilişkinize yeni bir boyut kazandırıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…