7 Temmuz - 13 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli ve duygusal bir hafta vaadediyor. Haftanın başında Ay, burcunda ilerlerken, güçlü ve gizemli Pluto ile karşıt açıya giriyor. Bu durum, iç dünyanda bazı derin arzuların ve bastırılmış duyguların su yüzüne çıkmasına neden olabilir.

Bu dönemde tutkularının yükselmesini beklerken, bir yandan da kıskançlık ya da kontrol ihtiyacı gibi gölgelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Belki de bu durum, sevdiğin kişiyle arandaki ilişkiyi daha sağlam bir temele oturtmanın zamanı geldiğini gösteriyor. Bu hafta, sevdiğin kişiyle açık, dürüst ve kalpten bir konuşma yapmanın, ilişkini baştan sona değiştirebileceğini unutma.

Biraz korkutucu gelebilir, fakat kendini ifade etmekten çekinme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…