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7 Temmuz - 13 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

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7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 7 Temmuz - 13 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli ve duygusal bir hafta vaadediyor. Haftanın başında Ay, burcunda ilerlerken, güçlü ve gizemli Pluto ile karşıt açıya giriyor. Bu durum, iç dünyanda bazı derin arzuların ve bastırılmış duyguların su yüzüne çıkmasına neden olabilir.

Bu dönemde tutkularının yükselmesini beklerken, bir yandan da kıskançlık ya da kontrol ihtiyacı gibi gölgelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Belki de bu durum, sevdiğin kişiyle arandaki ilişkiyi daha sağlam bir temele oturtmanın zamanı geldiğini gösteriyor. Bu hafta, sevdiğin kişiyle açık, dürüst ve kalpten bir konuşma yapmanın, ilişkini baştan sona değiştirebileceğini unutma.

Biraz korkutucu gelebilir, fakat kendini ifade etmekten çekinme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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