12 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay. Bugün, parayla olan ilişkinde biraz daha gevşeyebilir, 'anı yaşa' felsefesine bürünebilirsin. Belki uzun zamandır hayalini kurduğun bir tatil planı, belki de yeni ve heyecan verici deneyimler için cüzdanını biraz daha açabilirsin. Ya da belki de sadece kendini şımartmak için keyifli birkaç harcama yapabilirsin.

Ama unutma, her ne kadar bugün para harcamaktan keyif alacağın bir gün olsa da, bütçenin sınırlarını aşmamakta fayda var. Evet, bugün ufak tefek kaçamaklara izin verilebilir, belki de biraz fazladan harcama yapabilirsin. Ancak unutma, ipin ucunu kaçırırsan, ay sonunda cüzdanınla baş başa kalmış bir şekilde sıkıntıya düşebilirsin.

Bu yüzden bugün parayla olan ilişkini biraz daha gevşetirken aynı zamanda bütçenin sınırlarını da göz önünde bulundurman gerekiyor. Unutma, bugünün keyfi, ay sonunda sıkıntı yaşamana değmez. Kendine biraz şımartma hakkı tanı, ama bunu yaparken de bütçeni aşmamaya özen göster.