3 Haziran Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Özellikle de kas iskelet sisteminle ilgili konularda. Belki de uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık, belki de bir duruş bozukluğu söz konusu olabilir. Ancak bugün, bu tür sorunlarını daha fazla hissedebilirsin.

Biraz daha fazla yorgun hissetmen tamamen normal, çünkü bedeninin size bir şeyler anlatmaya çalıştığını son derece açık.

Bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı öneriyoruz. Kısa molalar ver, bir yürüyüş yap ve kendini nasıl rahat hissediyorsan o şekilde bir gevşeme egzersizlerini de bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…