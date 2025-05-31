1 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, kendine yeterince iyi bakıyor musun? Mesela, küçük ağrılarının ve uykusuzluklarının sebebini hiç düşündün mü? Ay'ın Balık burcundaki konumu ve Güneş bugün seni uyarıyor. Zira, bedeninin verdiği küçük sinyaller önemli sorunların habercisi olabilir. Yani bugün önlem alman ve kendine dikkat etmen şart!

Hem sağlığın hem enerjin için harekete geçmelisin. Hani derler ya, hareket et ki kanın dolaşsın. İşte tam da o hesap! Küçük esneme molaları vermeyi, ağrıların için uzman eşliğinde spor yapmayı ve özellikle de omurga sağlığın için dikkatli olmayı unutma.

Bu arada sağlıklı gece uykuları için meditasyon ve vitamin takviyesini de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…