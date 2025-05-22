23 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki yıldızların sana bir mesajı var: Sertlikten vazgeçme zamanı. Sırtında hissettiğin o ağırlık, belki de farkında olmadan yüklediğin ağır sorumlulukların bir sonucu olabilir. Başarıya olan sıkı tutkun, bedenini zorlama noktasına getirebilir. Ancak unutma ki, hedeflerine ulaşmanın yolu sadece zorlamadan geçmiyor.

Bugün belki de biraz durup bedeninle bağlantı kurmanın zamanı gelmiştir. Postürünü düzeltmek, birkaç hafif egzersiz yapmak ve bedenini biraz olsun ödüllendirmek, bu yoğun tempo içerisinde sana çok iyi gelebilir. Unutma, bedenin de senin kadar disiplinli ve çalışkan. Ancak onun da zaman zaman dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı var.

Özellikle kemik ve eklem bölgelerine bugün ekstra özen göstermen gerekiyor olabilir. Belki biraz yoga ya da meditasyon harika olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…