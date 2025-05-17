18 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün seni biraz yorgun hissediyor olabilirsin, ama bu yorgunluk kemiklerinde değil, kalbinde hissedilebilir bir türden. Güneş ve Uranüs'ün kavuşumu, seni alışılmışın dışına çıkmaya, belki de rutininin sıkıcı çerçevesinden biraz olsun sıyrılmaya itiyor.

Biraz farklılık yaratmak için bugün yeni bir beden tekniği denemeye ne dersin? Tai chi, qi gong ya da dans meditasyonu gibi enerji temelli tekniklerle tanışabilirsin. Unutma, bu teknikler kas gücüne değil, enerjine odaklanır.

Bedenin, enerjinle hareket ettiğinde, kendi ritmini, kendi dansını bulur. Bu, senin için bir tür özgürleşme olabilir. Şifa, alışkın olduğun disiplinlerde değil, kendini özgür bıraktığın, enerjini serbest bıraktığın yerlerde saklı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…