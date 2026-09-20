Sevgili Oğlak, disiplinli yapın bu hafta seni bir adım öne taşıyor; ama Terazi'nin etkisiyle bir kararı tek başına değil ortak almak daha sağlıklı olacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ertelediğin bir yatırım fikrine cesaretle yaklaşabilir, bu fikri hayata geçirmek için gereken itici gücü bulabilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…