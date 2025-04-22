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18 Nisan Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
18 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Nisan Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sosyalleşmek sana iyi gelebilir! Yanlış okumuyorsun, zira gün boyu çalışmak ve zihnin kadar bedenini de yoran işlerle vakit geçirmek; seni hem ruhen hem de bedenen yormuş olabilir. Bu yüzden kendi kapalı kutundan çıkmanın ruh halini iyileştirecek sosyal egzersizler yapmanın zamanı geldi.

Bu aktiviteler dışarıya çıkıp arkadaşlarla vakit geçirmek, bir kafede sohbet edip kahve içmek olabilir. Ama bize soracak olursan grup yürüyüşleri, toplu bisiklet turları ya da dans dersleri gibi aktiviteler sana daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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