21 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş hayatında biraz diken üstünde hissedebilirsin. Belki de bir projede ilerlemeyi beklediğin hızda göremeyebilirsin. Belki de iş yerinde belirlediğin bir hedefe ulaşmakta zorlanabilirsin. Bu durum, sana hedeflerine olan inancını sorgulama fırsatı sunabilir.

Ama unutma, bu sorgulama süreci seni zayıflatmaz, aksine daha güçlü ve gerçekçi kılar. Hedeflerine olan bakış açını yeniden değerlendirmeni sağlar ve seni daha da sağlam bir temel üzerinde durmaya teşvik eder. Neptün'ün retrosu süresince, başarıya dair kendi tanımlarını ve bakış açını değiştirebilir, kendine yeni hedefler belirleyebilirsin.

Hatta şimdi, kendi başarı hikayeni yazmanın ve kendi hedeflerini belirlemenin keyfini çıkar. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…