Sevgili Kova, retro Venüs ile burcundaki Plüton arasındaki kare haftanın başında kariyer alanındaki bir hedef ile kendi kimlik ve görünüm tercihlerin arasında güçlü bir dönüşüm baskısı yaratıyor. İş yerinde ya da kamusal alanda nasıl göründüğünü yeniden tanımlamak için güzel bir fırsat. Para ve değer alanına geçen Ay hafta ortasında gelir konularını öne çıkarır.

Maddi olarak Akrep mevsimiyle birlikte kariyer evinin aydınlanması iş ve prestij kaynaklı kazançları gündeme getiriyor. Merkür retrosu yazışmalara dikkat etmeyi gerektirdiğinden maaş ya da prim konuşmalarını belgeleyerek yap.

Gelelim aşka. Eğitim ve yurt dışı evine dönen Venüs hafta sonunda uzaktaki biriyle bağı ya da farklı kültürden tanışmayı canlandırabilir; ilişkin varsa birlikte yeni bir şey öğrenmek yakınlığı artırır. Bekar Kova ise ilgisini çeken birine kısa ve net bir mesaj yazabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…