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Kova Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, retro Venüs ile burcundaki Plüton arasındaki kare haftanın başında kariyer alanındaki bir hedef ile kendi kimlik ve görünüm tercihlerin arasında güçlü bir dönüşüm baskısı yaratıyor. İş yerinde ya da kamusal alanda nasıl göründüğünü yeniden tanımlamak için güzel bir fırsat. Para ve değer alanına geçen Ay hafta ortasında gelir konularını öne çıkarır.

Maddi olarak Akrep mevsimiyle birlikte kariyer evinin aydınlanması iş ve prestij kaynaklı kazançları gündeme getiriyor. Merkür retrosu yazışmalara dikkat etmeyi gerektirdiğinden maaş ya da prim konuşmalarını belgeleyerek yap.

Gelelim aşka. Eğitim ve yurt dışı evine dönen Venüs hafta sonunda uzaktaki biriyle bağı ya da farklı kültürden tanışmayı canlandırabilir; ilişkin varsa birlikte yeni bir şey öğrenmek yakınlığı artırır. Bekar Kova ise ilgisini çeken birine kısa ve net bir mesaj yazabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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