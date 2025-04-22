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18 Nisan Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Nisan Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün spor konusunda bir adım geri atmanı isteyeceğiz! Bu nasıl sağlık tavsiyesi diyor olabilirsin, ancak aceleci davranma. Zira basit hatalar ve aşırı idmanlar yüzünden yaşanabilecek sakatlıklar konusunda seni uyarmaya geldik. Günün rehaveti, stresi ve heyecanıyla bedenin gerilmiş olabilir. Bu da spor sırasında sana zarar verebilir dikkatli ol.

Belki bugünlük spor yerine masaj ya da fizyoterapi tercihin olabilir.  Özellikle duruş bozuklukların, skolyoz ya da romatizmal sorunların varsa bunu bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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