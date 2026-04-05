Sevgili İkizler, bu hafta senin için tam bir dönüşüm haftası! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin finansal alanlarını tetiklemesiyle başlıyorsun. Ortaklı paralar, borçlar veya beklediğin bir kredi haberi bugünlerde gündemini meşgul edebilir. Elindeki imkanları olduğundan fazla harcama eğiliminde olabilirsin, aman dikkat!

Ancak Salı günkü Güneş ile Satürn desteği imdadına yetişiyor. Bu krizleri yönetmek ve bütçeni disipline etmek için gereken akılcı stratejiyi bulacaksın. Hafta ortasında kariyerinde daha sorumluluk sahibi hissedeceksin ve otorite figürlerinden takdir toplayacaksın. Bilginin gücünü kullanarak iş hayatında kalıcı bir temel atacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde tutku ve gizem el ele yürüyor. Bekar bir İkizler isen, gizemli ve tehlikeli görünen birine çekim hissedebilirsin; ancak bu ateş seni yakabilir, dikkat! İlişkisi olan İkizler burçları için ise partnerle maddi mevzular veya derin sırlar üzerinden yaşanacak bir yüzleşme, ilişkinin daha şeffaf bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilir. Şimdi yüzleşmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…