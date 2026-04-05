6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için tam bir dönüşüm haftası! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin finansal alanlarını tetiklemesiyle başlıyorsun. Ortaklı paralar, borçlar veya beklediğin bir kredi haberi bugünlerde gündemini meşgul edebilir. Elindeki imkanları olduğundan fazla harcama eğiliminde olabilirsin, aman dikkat!

Ancak Salı günkü Güneş ile Satürn desteği imdadına yetişiyor. Bu krizleri yönetmek ve bütçeni disipline etmek için gereken akılcı stratejiyi bulacaksın. Hafta ortasında kariyerinde daha sorumluluk sahibi hissedeceksin ve otorite figürlerinden takdir toplayacaksın. Bilginin gücünü kullanarak iş hayatında kalıcı bir temel atacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde tutku ve gizem el ele yürüyor. Bekar bir İkizler isen, gizemli ve tehlikeli görünen birine çekim hissedebilirsin; ancak bu ateş seni yakabilir, dikkat! İlişkisi olan İkizler burçları için ise partnerle maddi mevzular veya derin sırlar üzerinden yaşanacak bir yüzleşme, ilişkinin daha şeffaf bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilir. Şimdi yüzleşmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

