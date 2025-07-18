19 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu dönemde Merkür retrosunun enerjisini adeta teninde hissediyorsun, değil mi? Bu durumun sebebi ise bu enerji dolu gezegenin senin burcunu yönetiyor olması. Bu enerji, özellikle iş hayatında, geçmişe dair anıları ve deneyimleri canlandırıyor. Kariyer planlarını bir kez daha gözden geçirme, geçmişte verdiğin kararları bir kez daha sorgulama ihtimalin oldukça yüksek.

Bu dönemde eski iş arkadaşlarınla beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilir, belki de eski yöneticilerinden sürpriz haberler alabilirsin. Bu durumlar, geçmişte kaçırdığın fırsatları tekrar göz önüne serme şansı verebilir.

Eğer geçmişte gözden kaçırdığın bir fırsat varsa, Merkür retrosunun etkisiyle tekrar karşına çıkabilir. Bu durumda hazırlıklı olmanı öneririz. Ancak unutma ki, retro sabırsız kararlar almaya sürükleyebilir. Bu nedenle belgeler, imzalar ve sözleşmeler konusunda ekstra dikkatli olmalısın. Önüne çıkan fırsatları değerlendirirken, finansal güvenliğini de göz ardı etmemelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…