18 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, kelimelerin seninle vals yapmaya hazır olduğu bir güne başlıyoruz! İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür ile aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün arasında oluşan altmışlık açı, her ortamda ışıldamanı sağlayacak bir enerji yaratıyor. Yazı yazma, konuşma, bir ürün ya da hizmeti tanıtma, eğitim verme, reklamcılık, medya sektörü... Hangi alanda kendinizi ifade ediyorsan, orada bir yıldız gibi parıldaman için bugün mükemmel bir gün.

İletişim yeteneklerinin gücü, sadece iş hayatında değil, sosyal çevrende de etkisini gösterebilir. Arkadaşlarınla, ailenle ve hatta iş arkadaşlarınla kurduğunuz ilişkilerde, yumuşak ve güçlü bağlar oluşturmanı sağlıyor. Özellikle yakın çevrenle, belki kuzenlerinle ya da iş arkadaşlarınla yapacağın yapıcı ve pozitif bir konuşma, zihinsel enerjini tazeleyebilir ve yeni fikirlerin önünü açabilir.

Ayrıca, bugün kısa bir yolculuk, ilham verici bir davet ya da yeni bir eğitim fırsatı da seninle olabilir. Çünkü bugün, senin günün! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…