26 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Güneş ve Neptün'ün gökyüzündeki dansı senin için oldukça önemli bir mesaj taşıyor: Aşk hayatında 'fazla düşünme' tuzağına düşmemelisin. Neptün'ün gizemli ve etkileyici enerjisi altında, kontrolü bırakmanın ve olayların akışına bırakmanın ne kadar rahatlatıcı ve huzur verici olduğunu keşfedeceksin.

Eğer kalbindeki kişiyle aranda gerçek, samimi ve derin bir bağ kurulmasını arzuluyorsan, kendini biraz akışa bırakman gerektiğini unutma. Biliyoruz, bu bazen zor olabiliyor. Ancak aşk, seninle olmaya hazır ve seni bekliyor. Tek yapman gereken şey, kendi iç eleştirmeninle olan savaşı bırakmak ve tabii ki kendini biraz da O'na kaptırmak. Kendine biraz daha fazla güvenmeyi dene ve aşkın gücünü hisset. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…