23 Mart - 29 Mart Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta kariyerinde mükemmeliyetçilik yerine gerçekçilik ön planda olacak. İş yerindeki karmaşık ve yoğun ortamı, bitmek bilmeyen toplantıları bir kenara bırakıp sadece sonuç odaklı işlere yönelmen gerekiyor. Bazı projelerin neden ilerlemediğini anlamak için yapacağın derinlemesine analizler, aslında en büyük engelin teknik aksaklıklar değil, iletişimdeki kopukluklar olduğunu ortaya çıkaracak.

Tam da bu noktada Güneş ile Neptün kavuşumu, özellikle ortaklıklar ve sözleşmeler alanında zihnini biraz karıştırabilir. Karşındaki kişilerin niyetlerini tam olarak anlamadan büyük taahhütler altına girmemende fayda var. Unutma ki her parlayan teklif altın değildir. Ancak sezgilerini mantığınla birleştirirsen ve tüm detayları dikkatle ele alıp iletişim ağını güçlü tutarsan, başarıya ulaşabilirsin unutma! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kalbinin sesini duyman için seni bir kader ortağın ile bir araya getiriyor. Yani, sanki yıllardır tanıdığın biriyle karşılaşıyorsun şimdi. Bu hafta başlayan hikayeler, kısa vadeli heyecanlar değil, kadersel düğümler barındırıyor. İşte bu hoş tesadüf, seni gerçek aşka götürüyor. Ama eğer bir ilişkin varsa, eşin veya sevgilinle kadersel bir yol ayrımına gelebilir ya da yeni bir başlangıca (evlilik, taşınma vb.) adım atabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

