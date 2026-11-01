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Başak Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hafta Ay'ın burcuna geçmesiyle kendi ihtiyaçlarını duyman gereken bir ritimle başlıyor. İlk günlerde on ikinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını büyütüyor ve görünmeyen kaygılarını fark ettiriyor. Hafta ortasına gelindiğinde Güneş ile Merkür'ün kavuşumu üçüncü evinde yazışmalarda ve konuşmalarda netlik getiriyor. Hafta sonu Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçişi yakın çevrende yeni bir tanışıklığa kapı açabilir. Sekizinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi ortak kaynaklarda sabır istiyor.

Maddi olarak Merkür retrosu yazışma ya da fatura ayrıntılarında küçük bir hata yaratabilir; gönderdiğin her belgeyi iki kez kontrol et. Venüs ile Jüpiter'in sekstili gizli kalan bir giderin netleşmesine yardım ediyor, bu da kafandaki bir yükü hafifletebilir.

Gelelim aşka. İkinci evinde geri hareketli Venüs kendi değerini ve ilişkiye verdiğin emeği tartmanı sağlıyor. Partnerinle sessiz bir akşam bağınızı tazeler. Bekar Başak ise kendi değerini hatırladığında daha cazip görünür; ilk adımı atarken kendine karşı da nazik ol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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