14 Mayıs Çarşamba Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünlerde kendini güvende hissetme ihtiyacının daha yoğun olduğunu fark ediyoruz. Bu belki de sevgilinle veya eşinle bazı konuları açık yüreklilikle konuşman gereken bir dönemin habercisi olabilir. İlişkindeki belirsizliklerin üzerine gitmek ve duygularını netleştirmek, sana daha fazla huzur ve rahatlama sağlayabilir.

Eğer bekar bir Başak burcuysan, karşındaki kişinin niyetlerini sürekli sorgulamak yerine, aşkın akışına biraz daha güvenmeyi denemelisin. Her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacı, bazen aşkın doğal akışını engelleyebilir. Aşk, spontanlığı ve beklenmedik sürprizleriyle güzeldir. Bazen sadece yaşanmasına izin vermek de güzeldir. Hadi, sen de kendini aşkın akışına bırak ve neler olacağını gör... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…