9 Mayıs Cuma Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için biraz zorlu bir süreç olabilir. İlişkilerinde belki de daha önce hiç olmadığı kadar sorgulayıcı bir tavır içinde olabilirsin. Partnerlerinin niyetlerini, düşüncelerini ve hislerini daha net bir şekilde anlamak, görmek isteyebilirsin. 'Biz şimdi neyiz?' sorusu kafanın içinde yankılanabilir, belki de gün boyu aklını meşgul edebilir. Bu aşamada alacağın yanıtlar, partnerinin vereceği tepkiler senin için çok önemli olacak. İlişkinin geleceğini belirleyecek olan bu yanıtlar, belki de aşkın sonunu getirecek ya da tam tersi evlilik yolunda atılacak adımların başlangıcı olacak...

Bir uyarı da bekar Başak burçlarına: Kalbinin tam olarak kabul etmediği, içten içe karşı olduğun bir ilişkiye girme. Duygusal ihtiyaçlarına ve kalbinin sesine kulak vermelisin. Ancak öylesine, sırf bir ilişkide olmak için adım atmamalısın. Çünkü sen aşkta konfor, güven ve tutku arıyorsun. İlişkinin sana bu üçünü de sağlaması şart. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…