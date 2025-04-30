1 Mayıs Perşembe Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünün dinamik ve hareketli bir gün olacağını söyleyebiliriz. Venüs ve Plüton arasındaki kare açının aşk hayatına etkisini hissetmeye başlayabilirsin.

Bu süreçte içgüdülerini dinlemek ise her zamankinden çok daha önemli olacak. Sevdiğin kişiye karşı belki de beklenmedik bir kıskançlık ya da kontrol etme isteği hissedebilirsin. Ancak, genellikle bu tür duygular geçmişte yaşanan olaylardan dolayı ortaya çıkar. Geleceğe yönelmek ve aşk hayatını bu tür olumsuz duygulardan temizlemek için çaba sarf etmen gerekiyor. İş hayatındaki gibi aşk hayatında da ileriye dönük düşünmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…