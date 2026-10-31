Merkür'ün retrosu dördüncü evinde ayın başında ev, aile ve konut giderlerinde eski bir hesabı yeniden açıyor; ayın ortasında ileri harekete dönen Merkür bu hesabı kapatman için fırsat veriyor. Üçüncü evinde ileri harekete geçen Venüs yakın çevreyle yapılan para konuşmalarını yumuşatıyor. Burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cömertliğini artırıyor; hediye ve ikram harcamalarına bir tavan çizmek iyi olur. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare büyük harcamayı cazip gösterebilir. Ayın sonuna doğru Mars Başak'a geçerken gelir alanında daha planlı bir döneme giriyorsun. İkizler Dolunayı arkadaşlardan gelen bir yatırım fikrini netleştirebilir; şartları yazılı iste. Sürpriz harcamalar için ay başında ayrı bir yedek hesap açabilirsin. Büyük alışverişi Mars'ın Başak'a geçişinden sonraya bırakmak seni korur.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…