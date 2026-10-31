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Aslan Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Merkür'ün retrosu dördüncü evinde ayın başında ev, aile ve konut giderlerinde eski bir hesabı yeniden açıyor; ayın ortasında ileri harekete dönen Merkür bu hesabı kapatman için fırsat veriyor. Üçüncü evinde ileri harekete geçen Venüs yakın çevreyle yapılan para konuşmalarını yumuşatıyor. Burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cömertliğini artırıyor; hediye ve ikram harcamalarına bir tavan çizmek iyi olur. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare büyük harcamayı cazip gösterebilir. Ayın sonuna doğru Mars Başak'a geçerken gelir alanında daha planlı bir döneme giriyorsun. İkizler Dolunayı arkadaşlardan gelen bir yatırım fikrini netleştirebilir; şartları yazılı iste. Sürpriz harcamalar için ay başında ayrı bir yedek hesap açabilirsin. Büyük alışverişi Mars'ın Başak'a geçişinden sonraya bırakmak seni korur.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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