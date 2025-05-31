Haziran Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Bu ay sizin için odak noktası sosyal çevre, gelecek planları ve içsel hazırlık olacak. Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür, sosyal çevrenizi ve hedeflerinizi temsil eden 11. evde ilerlerken; arkadaşlar, grup çalışmaları, projeler ve uzun vadeli idealler ön planda olabilir.

11 Haziran’daki Yay dolunayı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili bir konuda netlik getirebilir; duygusal bir karar alma zamanı olabilir.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı ise içsel bir kapanış dönemini başlatıyor. Bu yeniay ruhsal arınma, geri planda yürüyen konular veya gizli kalan duygularla yüzleşme açısından etkili.

Bu dönemde iş hayatı sizin için bir sınav haline gelebilir. İnsan ilişkilerinde stres yönetimine dikkat etmelisiniz. Karşılaşabileceğiniz olumsuz senaryolara karşı ise ardında saklı olan iyiliği görmeye çalışın.