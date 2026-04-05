Sevgili Aslan, bu hafta senin için çalışma ve üretme zamanı! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açıyla, iş ortamında adeta bir kahramana dönüşerek başlıyorsun. Üzerine çok fazla sorumluluk alma eğilimindesin; ancak her şeye yetişirim derken sağlığını ihmal etmemelisin. İş yerinde otorite figürleriyle yaşanabilecek ufak sürtüşmeleri yaratıcılığınla aşabilirsin.

Salı günü kendini gösteren Güneş ile Satürn'ün enerjisi, bu yoğun tempoyu düzene sokmanı ve iş arkadaşlarınla arandaki hiyerarşiyi sağlamlaştırmanı sağlayacak. Hafta ortasında Ay’ın Oğlak burcuna geçişiyle emeklerinin somut sonuçlarını almaya başlayacaksın. Hafta sonu ise sosyal ilişkilerinde daha derin ve dönüştürücü bir enerji hakim olacak; bazı arkadaşlıkların seyrini değiştirebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde sadelik ve huzur ön planda. Bekar bir Aslan isen, günlük rutinlerin sırasında karşına çıkan birinin istikrarlı ilgisi dikkatini çekebilir. İlişkisi olan Aslanlar için ise günün yorgunluğunu partnerle sessiz ve sakin bir şekilde çıkarmak, büyük romantik jestlerden çok daha kıymetli hissettirecek. Birbirinizin hayatını kolaylaştırmak bugünlerde en büyük aşk kanıtı. Şimdi huzura hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…