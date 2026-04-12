Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında tam anlamıyla bir yenilenme ve en gerçek duygularla yüzleşme vakti. Haftaya başlarken Mars ve Neptün arasındaki kafa karıştırıcı temas, ikili ilişkilerde kime ne kadar taviz verdiğini sorgulatabilir. Bekar bir Aslan burcuysan, ruhuna hitap edecek o derinlikteki kişiyle tanışman an meselesi. Zihnin bu kez sadece hayran olunmak için değil, derin bir bağ kurmak için çalışacak.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aradaki tüm buzların eridiği, sadece en gerçek ve dürüst duyguların kaldığı bir hafta olacak. Sırların paylaşıldığı, bağın güçlendiği ve ilişkinin adeta küllerinden yeniden doğduğu bir süreçten geçiyorsun... Kendini tamamen açtığında aşkının karşılığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…