28 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, yeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Gökyüzünde Ay ve Mars'ın büyüleyici birleşimi, sana iş ortamında durdurulamaz bir enerji vererek, üretkenliğini zirveye taşıyor. Ancak, bu enerji dolu süreçte biraz gerginliklerin de yaşanabileceğini unutmamakta fayda var. İş arkadaşlarınla olan iletişiminde daha anlayışlı ve destekleyici olman gerekiyor. Senin de bildiğin gibi birlikten kuvvet doğar ve bu enerjiyi en iyi şekilde kullanman senin elinde.

İşte tam bu noktada, gökyüzünde Venüs ve Chiron'un oluşturduğu etkileşim, sana ilginç ve değerli bir mesaj veriyor: 'Her zorluğun üstesinden gelirken, aslında başkalarına da yeni yollar açıyorsun.' Geçmişte sana büyük zorluklar yaşatan bir konuda, artık başkalarına rehberlik edebilirsin. Bu, senin gerçek bir lider olduğunu gösteriyor. Rakiplerin henüz fark etmeden, rekabette üst sıraya yerleşmeye ve başarıya ulaşmaya hazır ol, çünkü senin enerjin ve liderliğinle bu hafta, tüm engelleri aşabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…