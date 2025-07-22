23 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için adeta bir 'ruhani ayaklanma' günü olabilir. Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, kariyerinde ya da akademik hedeflerinde beklenmedik ve olağan dışı bir gelişmeyi seninle buluşturabilir. Belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde sakladığın, ama 'hayır, bu çok çılgınca' diyerek bir türlü harekete geçemediğin bir fikir ya da plan, bugün ışığını tüm parlaklığıyla gösterebilir.

Bu fikir, yıldızların parlak ışığı gibi senin de etrafını aydınlatabilir. Ve bu parlaklık, hiç beklemediğin bir destekle daha da güçlenebilir. İş hayatındaki bir otorite figürü ya da patronundan gelecek bir övgü ya da teklif, seni adeta kısıtlamalarından ve zincirlerinden özgür bırakabilir. Belki de bu ilham ile sonunda kendi işini kurma cesaretini bulabilirsin. Görünen o ki senin için zaman geldi, hadi harekete geç ve bu fırsatı kaçırma. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…