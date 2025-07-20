21 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, kendi iç dünyalarının derinliklerine dalarak içsel bir yolculuğa çıkabilirsin. Bugün, Mars'ın Güney Ay Düğümü ile kavuşması, seni bir dizi eski defteri kapatma ve tek bir işe odaklanma ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor.

Bu kavuşumun enerjisi seni, güçlü ve dönüştürücü bir sürecin başlangıcına taşıyabilir. Bu hafta, senin için sıradan bir pazartesi değil, adeta bir dönüşüm ritüeline dönüşebilir. Kendi içinde bir vedalaşma töreni gerçekleştirebilirsin. Eski “benliğin” ile vedalaşıp yeni bir yapılanmaya girişebilirsin.

Bu dönüşüm sürecinde, iş hayatında ya da bir liderlik pozisyonunda yeni bir tarz benimsemenin zamanı geldi. Belki de daha önce hiç denemedikleri bir yaklaşımı denemeleri, kendi tarzlarını yeniden keşfetmeleri gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…