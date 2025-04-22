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21 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
21 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Nisan Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Nisan Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünden itibaren daha sağlıklı beslenmelisin. Sahi beslenme düzenine ne zamandır dikkat etmiyorsun? Ay, seyrini değiştirdi sen de değişmelisin. 

Kendine ve sağlığına dair ertelediğin ne varsa artık sırası geldi. Zararlı alışkanlıklar, geliştirilen ara öğünler ve hatta unutulan akşam yemekleri yerine tüketilen abur cuburlar listeden çıkmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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