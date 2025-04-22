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18 Nisan Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Nisan Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün fazla hırslı olabilir misin? Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile birlikte hem özel hayatında hem profesyonel konular ve kariyerinde güçlü dönüşüm ve değişimlere odaklanabilirsin. İşte bu noktada tansiyonunu yerinden oynatabilirsin. Günlük yaşantında çok fazla hırsın ya da seni yoran konunun söz konusu olması önce ruhsal sonra da bedensel olarak seni zorlayabilir. Böylece kaybetimin değişebilir dikkatli ol. 

Belki de bu zorlu günü kolayca atlatmak için güne erken başlamalı, sakin ve stabil bir ruh haliyle hareket edebilmek adına biraz spor ya da meditasyon yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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