14 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sana özgü bir aşk rüzgarı esiyor. Tam da bu yüzden bir yandan tutkularınla dolup taşarken, bir yandan da aşk hayatında yoğun duygusal bağlar kurma eğiliminde olabilirsin. Ancak dikkat et, bu durum zaman zaman kıskançlık krizlerine veya aşırı sahiplenme eğilimlerine yol açabilir.

Eğer bugün aşk hayatında bu tarz bir enerji hissedersen, biraz durup düşünmeni öneririz. Bu duyguların altında yatan korkuları fark etmek, aşkın önünde duran engelleri kaldırabilir. Belki de bu korkular, aşkın önünde duran tek engel olabilir.

Biraz meditasyon yapmayı düşün. Derin nefes al, ver ve kendine biraz zaman ayır. Bu, duygularınla yüzleşmeni ve onları daha iyi anlamanı sağlayabilir. Unutma, her şeyin başı kendini anlamak ve kabul etmekten geçer. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…