1 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında duygusal bir fırtına kopuyor! Belki de eski bir aşkının beklenmedik bir şekilde yeniden hayatına dönüşüyle karşılaşabilirsin. Ya da belki de hiç beklemediğiniz birinden, kalbini hızlandıracak bir itiraf alabilirsin.

Bugün kalbin ne derse desin, aklının da onunla aynı yolda ilerlemesi gerekecek. Çünkü aşk konusunda yol gösterici olan Venüs'ün rehberliği, ne yazık ki bugün sizin için yeterli olmayacak. Kararlarını etkileyen asıl güç, Güneş'in etkisi altında olan duyguların olacak. Yani bugün, aşk hayatında yaşanacak olan bu duygusal fırtınada, kalbinin sesini dinlemekten başka çaren olmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…